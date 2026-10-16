Експорт мазуту з Близького Сходу впав щонайменше на 800 тис тонн — OilPrice

Світові поставки мазуту скорочуються на тлі стабільного попиту з боку судноплавства. Експорт високосірчистого мазуту з Близького Сходу нині щонайменше на 800 тисяч тонн на місяць нижчий, ніж був до початку війни, повідомляє OilPrice з посиланням на керівника азійського напряму Vitol Кірана Галлагера.

Ризики перевезень через Ормузьку протоку

За словами Галлагера, виробники змушені платити вищі фрахтові ставки та премії за ризик, щоб вивозити вантажі через Ормузьку протоку. Це зберігає невизначеність щодо майбутніх поставок із регіону.

Мазут традиційно використовують у судноплавстві. Водночас частина азійських нафтопереробних підприємств почала замінювати ним нафту як сировину через порушення саудівського експорту через Червоне море. За оцінкою представника Vitol, такі підприємства вже придбали близько 1 мільйона тонн вантажів із постачанням у листопаді.

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Скорочення російських поставок

Додатковим чинником стали удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Російській Федерації — державі-агресорі. Галлагер оцінив спричинене ними скорочення пропозиції мазуту приблизно в 1 мільйон тонн на місяць.

Заміна мазуту нафтою як сировиною для переробки могла б послабити дефіцит, однак цьому перешкоджають ризики судноплавства в Ормузькій протоці. За даними LSEG, на які посилається Reuters, спотова премія на мазут для комерційного судноплавства зросла майже до 50 доларів за тонну проти 5,10 долара наприкінці лютого.

До початку війни експорт високосірчистого мазуту з Близького Сходу в середньому становив 3,7 мільйона тонн на місяць, свідчать дані Kpler, наведені Reuters.

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