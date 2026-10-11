Експорт надлишків газу до ЄС може збільшити доходи України та стимулювати буріння
Асоціація газовидобувних компаній пояснила потенційні переваги експорту надлишків природного газу. За оцінкою об’єднання, частковий експорт під державним контролем до країн ЄС може збільшити валютні надходження, доходи бюджету та інвестиції в нові свердловини.
Про це повідомив директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.
«Енергобезпека залишається пріоритетом для держави: рішення ухвалювалося на основі завчасного заповнення ПСГ, прогнозів споживання та детального аналізу потреб для проходження ОЗП. Водночас це важливий крок для підтримки економіки та стимулу для приватних компаній інвестувати у сектор», – зазначив Петренко.
За його словами, експорт забезпечить збільшення надходжень валюти в країну, що дозволить підтримати платіжний баланс і створить додаткові надходження в економіку, а також зростання податків до державного і місцевого бюджетів.
Часткове відкриття експорту – це перший і важливий крок з боку уряду до повернення ринкових механізмів. Це також підтримка української економіки і стимул для газовидобувних компаній інвестувати у сектор.
Рішення поширюється лише на надлишки природного газу, які є у приватних видобувників через різке скорочення споживання промисловістю через обстріли.
У разі настання кризової ситуації чи загрози енергетичній безпеці, держава зможе оперативно зупинити експорт.
«Вкотре повторюсь, (!) експорт відбуватиметься під повним контролем держави. У випадку кризової ситуації, він буде оперативно зупинений», – додав директор Асоціації.
Підприємства матимуть можливість щомісяця продавати для експорту до 15% обсягу газу, який вони видобули у попередньому місяці. Продаж здійснюватиметься через біржові торги, вся інформація про угоди буде відкритою.
Джерело: Артем Петренко
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