Експорт нафти із Західної Азії перевищив довоєнний рівень — The Hindu

Експорт сирої нафти із Західної Азії у чотири з семи днів останнього тижня вересня перевищив рівень, зафіксований до початку війни США та Ізраїлю з Іраном. Це сталося попри атаки на судна, що проходили через Ормузьку протоку, повідомляє The Hindu.

Дані за кінець вересня

За попередніми даними компанії Kpler, яка відстежує рух суден, 24 вересня, а також з 27 до 29 вересня обсяги експорту сирої нафти з регіону становили від 19,5 млн до 22,5 млн барелів на добу. Інформацію на основі судноплавних даних опублікували 5 жовтня 2026 року.

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Довоєнний показник

У період із березня 2025 року до лютого 2026 року, до початку війни США та Ізраїлю з Іраном, експорт сирої нафти із Західної Азії в середньому становив 18 млн барелів на добу. Наведені Kpler денні показники наприкінці вересня були вищими за цей середній рівень.

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