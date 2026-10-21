Експорт нафти Саудівської Аравії сягнув максимуму за п’ять місяців — OilPrice

У Саудівській Аравії експорт сирої нафти у серпні зріс приблизно на 7,9% проти липня — до 4,451 млн барелів на добу. Це найвищий показник із березня, коли експорт становив 4,974 млн барелів на добу, повідомляє OilPrice з посиланням на дані Joint Organizations Data Initiative.

Видобуток знизився

Водночас видобуток нафти в королівстві у серпні, за даними JODI, впав до рекордно низьких 6,24 млн барелів на добу. Для порівняння, у липні він становив 8,135 млн барелів на добу, а в травні — 6,560 млн барелів на добу.

У липні Саудівська Аравія експортувала 4,125 млн барелів сирої нафти на добу. Щомісячні показники експорту до JODI подають Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК; саудівський масив даних організації ведеться з 2002 року.

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Робота нафтопереробки

Переробка сирої нафти на саудівських НПЗ у серпні скоротилася на 181 тис. барелів на добу — до 2,297 млн барелів на добу, порівняно з 2,478 млн у липні. Водночас пряме спалювання сирої нафти збільшилося на 43 тис. барелів на добу, до 604 097 барелів.

Аналітик UBS Джованні Стауново заявив, що Саудівська Аравія змогла наростити експорт, використовуючи термінали на обох узбережжях. За його оцінкою, відновлення експорту могло тривати у вересні та жовтні.

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