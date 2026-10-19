Експорт сонячного обладнання з Китаю у вересні знизився на 6,4% — OilPrice

Експорт сонячних елементів і панелей із Китаю у вересні 2026 року скоротився на 6,4% проти вересня минулого року. За місяць країна відвантажила за кордон 1,21 млн метричних тонн такого обладнання, повідомляє OilPrice з посиланням на митні дані, наведені Reuters.

Падіння поставок від початку року

Порівняно із серпнем обсяги експорту зросли. Водночас від початку року закордонні поставки китайського сонячного обладнання скоротилися на 9,5%.

Експорт сонячних елементів і панелей почав знижуватися у травні після того, як Пекін із 1 квітня скасував експортне відшкодування ПДВ для фотоелектричної продукції, зокрема сонячних елементів і панелей. За даними видання, зміна податкової політики підвищила витрати на експорт і зробила китайську фотоелектричну продукцію дорожчою на міжнародному ринку.

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Китай також має намір скасувати експортне відшкодування ПДВ для акумуляторної продукції з 1 січня 2027 року.

Пропозиції щодо контролю технологій

Паралельно китайська влада пропонує нову торговельну політику, яка може обмежити експорт окремих сонячних технологій. Зокрема, ідеться про технології виробництва високоефективної продукції на основі перовскіту, тандемних сонячних елементів, полікремнію, кремнієвих пластин і кристалічних кремнієвих елементів.

Запропоновані зміни є частиною ширшої ініціативи щодо обмеження експорту до 40 технологій у сферах штучного інтелекту, біомедицини та сонячної енергетики. Міністерство комерції Китаю та Міністерство науки і технологій розпочали місячне громадське обговорення коригування переліку технологій, на які поширюються заборони або обмеження експорту.

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