Експорт ЗПГ Катару в жовтні може впасти до 0,6 млн тонн — Cyprus Mail

У Катарі експорт скрапленого природного газу, попри часткове відновлення перевезень нафти через Ормузьку протоку, залишається суттєво обмеженим. За даними Cyprus Mail, аналітична компанія Kpler оцінює, що в жовтні поставки катарського ЗПГ можуть скоротитися до 0,6 млн тонн після 1,6 млн тонн у вересні. Видання зазначає, що спад імовірно пов’язаний зі зростанням атак на судна.

Вересневий показник був найвищим від початку конфлікту, однак становив менш як чверть довоєнного середнього рівня, за даними Kpler. Близько третини обсягу, вивезеного у вересні, надійшло до Кувейту, тобто залишилося в межах Перської затоки. Решту партій спрямували до Китаю, Індії та інших країн Азії.

Нафтові перевезення відновлюються швидше

Поставки близькосхідної нафти через Ормузьку протоку у вересні зросли приблизно до 80% від довоєнного рівня — до 16 млн барелів на добу, свідчать дані Kpler. Це дало змогу Саудівській Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам, Кувейту та Іраку помітно наростити видобуток.

Водночас перевезення ЗПГ відновлюються значно повільніше. Минулого місяця QatarEnergy продовжила дію повідомлень про форс-мажор, що вказує на неможливість постачати вантажі багатьом клієнтам в Азії та Європі. Як зазначає Cyprus Mail, танкерів для перевезення ЗПГ значно менше, ніж нафтових, а їхня експлуатація дорожча, тому перевізники неохоче прямують через протоку за ризику атак або тривалого блокування.

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Обмеження для видобутку

Катар є другим у світі виробником ЗПГ після США та має потужності майже 80 млн тонн на рік — близько п’ятої частини світових. Після початку бойових дій країна була змушена зупинити значну частину комплексу Рас-Лаффан. Ракетні удари Ірану, за даними видання, також вивели з ладу близько 17% експортних потужностей.

Для збільшення експорту Катару потрібно наростити видобуток на родовищі Північне, яке країна ділить з Іраном. Разом із газом видобувається конденсат, що потребує відокремлення та експорту. Якщо його неможливо стабільно вивозити, сховища можуть швидко заповнитися, що обмежить видобуток газу. Катар також має обмежені можливості зберігати ЗПГ на суходолі та на суднах.

Країна паралельно реалізує програму розширення потужностей до 142 млн тонн ЗПГ на рік до 2030 року. Однак перспективи цього проєкту залежать від стабільної та безпечної навігації через Ормузьку протоку.

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