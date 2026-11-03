Екстрені відключення світла 3 листопада охопили Київ і дві області

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У Києві, Київській та Дніпропетровській областях 3 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. Заходи триватимуть до окремого розпорядження «Укренерго», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Ізюмі після російського авіаудару частина міста залишається без світла.

Російська атака спричинила перебої з електро- та водопостачанням у Житомирі.

До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.

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