Екваторіальна Гвінея має ухвалити закон про вуглеводні — OilPrice

Екваторіальна Гвінея має ухвалити новий закон про вуглеводні після різкого скорочення видобутку нафти. У вересні країна видобувала близько 20 тисяч барелів на добу проти приблизно 140 тисяч барелів на добу у 2020 році.

Гнучкіші умови для компаній

Як повідомляє OilPrice, міністр вуглеводнів Антоніо Обуру Ондо заявив, що закон має зробити контрактні умови гнучкішими. Нафтовим компаніям запропонують ширший вибір моделей співпраці залежно від їхньої готовності до ризику.

Влада прагне відновити буріння на родовищах, де вже ведеться видобуток, а також залучити компанії до розвідки ділянок, які останніми роками отримували мало капіталу. Цільового показника видобутку країна не встановлювала: першою ознакою ефективності нових правил уряд вважає початок бурових кампаній.

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Інвестиції та газові проєкти

Уряд також готовий безпосередньо вести переговори щодо доступних блоків і створив спеціальні економічні зони для залучення інвестицій. Водночас потенційним інвесторам доведеться враховувати зрілість родовищ, обмежену геологорозвідку останніх років і вихід ExxonMobil з країни у 2024 році після майже трьох десятиліть роботи.

Chevron продовжує працювати в газовому секторі Екваторіальної Гвінеї. Раніше цього року державна компанія GEPetrol домовилася збільшити свою частку в керованому Chevron проєкті Aseng з 5% до 32,55%. Газ із Aseng, як очікується, постачатимуть на комплекс переробки та виробництва скрапленого природного газу Punta Europa, а також для інших запланованих проєктів.

За оцінкою Міжнародного валютного фонду, економіка країни цього року скоротиться на 1,7%. Втрата близько 120 тисяч барелів добового видобутку за шість років звела виробництво найменшого члена ОПЕК до частки колишнього рівня.

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