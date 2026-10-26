Elering оголосила тендер на центр кризового управління за €28,7 млн у Таллінні — ERR News

Естонський оператор електро- і газотранспортних систем Elering оголосив тендер на будівництво центру кризового управління в Таллінні. Очікувана вартість проєкту становить €28,7 млн без ПДВ. Об’єкт зведуть поруч із головним офісом компанії на Kadaka tee, повідомляє ERR News.

Вимоги безпеки

Новий центр має відповідати вимогам безпеки у сфері державної оборони. Його будівництво є частиною ширшої програми кризової готовності Elering, у межах якої компанія інвестує в захист інфраструктури.

Керівник підрозділу кризової готовності Elering Ханнес Конт заявив, що через зміну безпекової ситуації оператору необхідно забезпечити диспетчерам можливість у будь-який момент контролювати ситуацію через захищені канали передавання даних. За його словами, події в Україні та оцінки загроз, які оприлюднює держава, зробили вимоги до захисту точнішими та вищими.

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Строки будівництва

Конт не розкрив технічних рішень, що мають забезпечити постійний моніторинг стану електричної та газової інфраструктури, пославшись на міркування безпеки.

Elering планує укласти договір на будівництво не пізніше початку 2027 року. Учасники тендеру мають подати попередні пропозиції з розрахунком на 20-місячний строк. Компанія розраховує, що центр кризового управління може бути готовий наприкінці 2028 року або на початку 2029 року.

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