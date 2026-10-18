Енергокомпанії США подали заявки на підвищення тарифів на $23,1 млрд — Fortune

У США енергокомпанії за перші три квартали 2026 року подали заявки на підвищення тарифів загалом на 23,1 млрд доларів. За даними Fortune, за нинішньої динаміки обсяг таких заявок може наблизитися до рекордних майже 31 млрд доларів у 2025 році.

Ціни на електроенергію

За останні п’ять років ціни на електроенергію у США в середньому зросли приблизно на 40%. Рекордний обсяг заявок на підвищення тарифів у 2025 році майже вдвічі перевищив попередній максимум.

За даними некомерційної організації PowerLines, енергокомпанії, що належать інвесторам, збільшили заплановані капітальні витрати більш ніж на 27% — до щонайменше 1,4 трлн доларів до 2030 року. Роком раніше цей показник становив 1,1 трлн доларів. Ці розрахунки не враховують приватні компанії.

Мережі та дата-центри

Попередні підвищення тарифів пов’язували зі старінням електромереж, потребою в їхній модернізації, екстремальними погодними явищами та коливаннями вартості палива. Майбутні витрати також передбачають будівництво нових генерувальних потужностей, зокрема для забезпечення зростаючого попиту з боку дата-центрів для розвитку штучного інтелекту.

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Розробники дата-центрів можуть будувати власні генерувальні потужності на своїх об’єктах або покривати частину витрат, щоб зменшити навантаження на інших споживачів. Водночас підходи відрізняються залежно від штату та проєкту: в окремих штатах запроваджували мораторії на дата-центри, а в інших відхиляли або скорочували запитані підвищення тарифів.

Політичний чинник

Високі ціни на бензин і дизель стали однією з головних тем перед проміжними виборами в листопаді. Виконавчий директор PowerLines Чарльз Хуа вважає, що зростання рахунків за електроенергію та природний газ також стало політичним питанням, здатним вплинути на перегони за посади губернаторів, сенаторів США та членів комісій із регулювання комунальних послуг.

Станом на п’ятницю середня ціна галона звичайного бензину становила 4,33 долара, що на 42% більше, ніж роком раніше. Середня ціна дизельного пального сягнула 6,33 долара за галон — на 73% більше у річному вимірі. Індекс споживчих цін також показав, що мазут для опалення у вересні подорожчав на 74% порівняно з попереднім роком.

У третьому кварталі енергокомпанії подали заявок на підвищення тарифів на 4,5 млрд доларів, причому майже половина цієї суми припала на південні штати. Найбільшу квартальну заявку на 700 млн доларів подала компанія Jersey Central Power & Light.

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