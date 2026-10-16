Енергосистема Куби у 2026 році обвалилася вже вісім разів — The Rio Times

За даними The Rio Times, енергосистема Куби у 2026 році зазнала восьми колапсів. Пожежа на електростанції 16 жовтня поглибила дефіцит електроенергії. Видання пояснює, що мережа виробляє значно менше електроенергії, ніж потребує острів, і не має резервних потужностей, щоб компенсувати вихід обладнання з ладу.

Дефіцит генерації

Брак резерву означає, що нова несправність може посилити перебої в електропостачанні. У виданні назвали поєднання недостатнього виробництва електроенергії та відсутності запасу потужностей основою нестабільності кубинської енергомережі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У своєму матеріалі The Rio Times також розглядає проблеми кубинських термоелектростанцій і нестачу пального, яка поглиблює енергетичну кризу.

Сонячна енергетика і допомога Китаю

Окремий розділ огляду присвячено тому, що для подолання кризи можуть дати сонячна енергетика та допомога Китаю. Видання не наводить у доступній частині матеріалу конкретних параметрів таких проєктів або допомоги.

Читай нас у