Eni: Кронос видобуватиме 500 млн куб футів газу на добу — Cyprus Mail

Італійська енергетична компанія Eni очікує, що родовище Кронос у виключній економічній зоні Кіпру видобуватиме 500 млн кубічних футів природного газу на добу. Виробництво планують розпочати у 2028 році, заявив головний операційний директор Eni з глобальних природних ресурсів Гвідо Бруско після того, як компанія уклала контракти на 1,8 млрд доларів для будівництва інфраструктури видобутку, повідомляє Cyprus Mail.

Постачання через Єгипет

Газ із Кроноса мають доставляти до Єгипту, де його перероблятимуть і зріджуватимуть. За оцінкою Бруско, це дасть змогу виробляти приблизно 40 партій скрапленого природного газу на рік. Переважну частину обсягів Eni розраховує продавати на європейському ринку.

Єгипет матиме право купувати частину газу за ринковими умовами. Ціна продажу, за словами представника Eni, залежатиме від ринкової ситуації у 2028 році. Він також зазначив, що для такого проєкту не обов’язково заздалегідь мати гарантованого покупця: частину ресурсу можна продавати на спотовому ринку, зокрема через регазифікаційні потужності Eni в Італії. Водночас компанія шукає можливості для довгострокових контрактів на частину обсягів.

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Частки Eni і Total

Eni прогнозує, що до 2030 року її портфель скрапленого природного газу перевищить 20 млн тонн на рік. На кіпрський газ припадатиме 1,4 млн тонн. Загальний обсяг видобутку на Кроносі має становити 2,8 млн тонн, а французька Total, партнер Eni у блоці 6 кіпрської виключної економічної зони, матиме права на іншу половину.

Бруско назвав проєкт конкурентним завдяки використанню наявної єгипетської інфраструктури для переробки та зрідження газу. Він також заперечив, що Кіпр надав Eni надзвичайні поступки, аби зберегти інтерес енергетичних компаній до країни, і заявив, що контракт є стандартною угодою про розподіл продукції.

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