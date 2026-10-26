Італійська енергетична компанія Eni 26 жовтня планує підписати контракти на $1,8 млрд для будівництва інфраструктури, яка дасть змогу видобувати газ із кіпрського родовища Кронос під морським дном і транспортувати його до Єгипту для скраплення. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Розробка блоку 6

Родовище Кронос розташоване у блоці 6 виключної економічної зони Кіпру. Права на ресурси в цьому блоці Eni має спільно з французькою енергетичною компанією Total.

Кронос розташований поблизу єгипетського газового родовища Зохр, оператором якого також є Eni. Компанія зможе використати власну інфраструктуру для транспортування кіпрського газу до термінала скрапленого природного газу Segas у єгипетському портовому місті Дам'єтта. Звідти газ планують експортувати до Європи та, за потреби, на інші ринки.

Плани на 2028 рік

У липні Eni ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту. Тоді компанія заявила, що, за її оцінкою, родовище містить понад 3 трлн кубічних футів природного газу.

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Eni повідомила про прискорену модель розробки та розраховує розпочати продаж кіпрського газу вже у 2028 році. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше також заявляв, що метою є постачання першого кіпрського газу до Європи через Єгипет у 2028 році.

Торік уряд Єгипту визначили приймаючим урядом для блоку 6, що відкрило шлях до скраплення газу в Дам'єтті. Кіпр не має власних потужностей для скраплення газу, а зусилля зі спорудження такого термінала у Васіліко останніми роками зайшли в глухий кут.

Енергетичний експерт Чарльз Еллінас припустив, що Eni може домагатися додаткових поступок, які зменшать доходи держави від видобутку та продажу газу. Він також зазначив, що обсяг скрапленого природного газу на ринку в найближчі роки може зрости до 40%, а це, на його думку, здатне суттєво знизити ціни на ЗПГ.

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