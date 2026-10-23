Eni збільшить виплати інвесторам після зростання прибутку на 125% — OilPrice

Італійська енергетична група Eni оголосила про виплату спеціальних дивідендів та збільшення програми викупу власних акцій після того, як її скоригований чистий прибуток у третьому кварталі 2026 року зріс на 125% у річному вимірі — до 2,8 млрд євро. Про це повідомляє OilPrice.

Прибуток перевищив очікування

Показник Eni становив $3,14 млрд і перевищив консенсус-прогноз у 2,5 млрд євро, або $2,8 млрд. Компанія пояснила зростання результатів вищими обсягами видобутку нафти й газу, а також підвищенням цін реалізації та маржі нафтопереробки.

Видобуток нафти й газу зріс на 4%, а операційний грошовий потік — на 30%. Підрозділ переробки та хімічної промисловості заробив 472 млн євро ($529 млн), тоді як у другому кварталі 2026 року та третьому кварталі 2025 року він фіксував незначні збитки.

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Маржа переробки різко зросла

Стандартна маржа переробки Eni в третьому кварталі сягнула $28,1 за барель проти $8,9 роком раніше та $8,3 у другому кварталі. За дев'ять місяців вона зросла до $15,5 за барель із $5,8 за аналогічний період попереднього року.

За даними компанії, результатам переробного бізнесу сприяли вищі коефіцієнти завантаження заводів за сприятливої ринкової кон'юнктури. Водночас на показники вплинули вищі витрати на перевезення та несприятлива різниця цін між важкою сірчистою і легкою малосірчистою нафтою.

Eni планує виплатити в грудні спеціальні дивіденди на загальну суму 1,3 млрд євро ($1,46 млрд). Програму викупу акцій компанія збільшить на 12% — до 3,8 млрд євро ($4,26 млрд). Це вже третє підвищення обсягу програми зворотного викупу акцій у 2026 році.

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