Equinor підвищила прогноз зростання видобутку приблизно до 4% — OilPrice

Норвезька енергетична компанія Equinor підвищила прогноз зростання видобутку нафти та газу у 2026 році з 3% до приблизно 4%. Її операційний прибуток у третьому кварталі зріс більш ніж удвічі — до 11,96 млрд доларів проти 5,27 млрд доларів роком раніше, повідомляє OilPrice.

Скоригований операційний дохід компанії становив 12,35 млрд доларів, що трохи перевищило консенсус-прогноз аналітиків у 12,19 млрд доларів. Водночас скоригований прибуток на акцію дорівнював 1,20 долара, тоді як аналітики очікували 1,37 долара.

Видобуток зріс завдяки міжнародним проєктам

Квартальний видобуток Equinor, що припадає на частку компанії в проєктах, сягнув 2,166 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Роком раніше цей показник становив 2,130 млн барелів нафтового еквівалента на добу, а прогноз аналітиків передбачав 2,129 млн.

Видобуток у міжнародному сегменті нафти й газу зріс на 21%. Цьому сприяли Adura у Великій Британії, Bacalhau у Бразилії та зменшення обсягу планових зупинок виробництва. Водночас на норвезькому континентальному шельфі видобуток залишився приблизно на рівні третього кварталу попереднього року. Halten East, Verdande та нові свердловини компенсували природне скорочення видобутку й незаплановані втрати на Johan Castberg і Troll.

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У США видобуток зменшився через заплановані простої на морських об'єктах і природне скорочення видобутку, попри зростання видобутку на суходолі.

Ціни та нафтопереробка підтримали прибуток

Компанія реалізовувала газ у Європі в середньому по 20 доларів за мільйон британських теплових одиниць, а середня ціна рідких вуглеводнів становила 92,30 долара за барель. Вищі ціни підтримали доходи видобувного напряму, а високі нафтопереробні маржі та виробничі результати забезпечили рекордний внесок заводу Mongstad.

Скоригований операційний дохід підрозділу Marketing, Midstream and Processing становив 893 млн доларів, перевищивши очікування аналітиків у 793 млн доларів. Водночас напрям Crude, Products and Liquids зафіксував збиток: негативний вплив позицій у деривативах на тлі напруженого ринку морських перевезень переважив результат від торгівлі нафтопродуктами.

Грошовий потік від операційної діяльності після сплати податків, без урахування змін оборотного капіталу, зріс на 53% у річному вимірі — до 8,14 млрд доларів. Equinor також оголосила квартальні дивіденди у розмірі 0,39 долара на акцію та схвалила останній у 2026 році транш викупу акцій обсягом до 1,125 млрд доларів.

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