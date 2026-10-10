Ер-Ріяд уперше прийме 25-й WPC Energy Congress — Asharq Al-Awsat

Ер-Ріяд у Саудівській Аравії з 11 до 15 жовтня прийматиме Енергетичний тиждень, до програми якого увійдуть міністерські зустрічі, 25-й WPC Energy Congress, виставка енергетичних технологій та заходи Організації арабських країн-експортерів нафти. Саудівська Аравія вперше за понад дев’ять десятиліть історії конгресу стане його господарем, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Енергетична безпека та інвестиції

Головні заходи розпочнуться із 17-ї міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного форуму під темою «Енергетична безпека та спільні цілі в нову еру». Її Саудівська Аравія проводить у партнерстві з Італією та Нігерією. Представники країн-виробників і країн-споживачів енергії обговорюватимуть стабільність ринків, безпеку постачань, довгострокові інвестиції, торговельні маршрути й транспортну інфраструктуру.

Зустрічі відбуватимуться на тлі геополітичної напруженості та ризиків навколо Ормузької протоки, що порушують питання безпеки потоків нафти й газу та стійкості експортної інфраструктури. У матеріалі згадується нафтопровід Схід—Захід, яким нафту транспортують зі Східної провінції Саудівської Аравії до порту Янбу на Червоному морі, оминаючи протоку.

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ШІ, електроенергія та чисті технології

Основна програма WPC Energy Congress триватиме з понеділка до четверга під темою «Шляхи до енергетичного майбутнього для всіх». На ній планують обговорити ринки нафти й газу, фінансування, цифрову трансформацію, штучний інтелект, критично важливі мінерали, управління викидами вуглецю та майбутню структуру світового енергобалансу. Участь у дискусіях мають взяти керівники Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell і BP.

Паралельно в Ер-Ріяді відбудуться 17-та Міністерська зустріч з чистої енергії та 11-та міністерська зустріч Mission Innovation, присвячена розвитку чистих технологій. Окремою темою стане зростання попиту на електроенергію через поширення центрів обробки даних і цифрових застосунків, зокрема потреба у нових генерувальних потужностях, електромережах, накопичувачах енергії та системах управління попитом.

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