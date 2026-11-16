ЄС готує екстрений пакет допомоги Україні для проходження зими – Корецький

0:00 / 0:00

Європейський Союз разом з Україною розпочав підготовку зимового пакета підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Серед необхідного обладнання – генератори, зарядні станції та автобуси, а також сторони обговорюють допомогу з будівництвом мостів і переправ через Дніпро, повідомив 16 листопада прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, Україна та Євросоюз наразі працюють над конкретним наповненням пакета, який має допомогти українським містам протистояти наслідкам російських обстрілів.

«Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра», – написав прем'єр-міністр.

Зокрема, генератори та зарядні станції мають забезпечити додаткові можливості електроживлення в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Водночас допомога з автобусами, мостами та переправами спрямована на підтримку транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Корецький наголосив, що екстрена підтримка необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші українські міста.

Прем'єр-міністр окремо звернув увагу на ситуацію в енергетичній системі після російських ударів 15 листопада. За його словами, атаки на лінії електропередач і підстанції призвели до масштабних знеструмлень у кількох регіонах. За інформацією очільника уряду, після російських обстрілів енергетики докладають зусиль для відновлення електропостачання. Водночас масштаб пошкоджень і складність ситуації зумовили необхідність додаткової підтримки від міжнародних партнерів.

Корецький підкреслив, що Україна розраховує отримати допомогу найближчим часом. Саме тому сторони прагнуть якнайшвидше погодити остаточний перелік обладнання та інших необхідних ресурсів.

Ключові деталі екстреного зимового пакета прем'єр-міністр планує обговорити 16 листопада під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Корецького, українська сторона сподівається на оперативне ухвалення остаточного рішення та швидке прибуття перших партій допомоги.

«Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше. Дякую європейським партнерам за підтримку і готовність оперативно ухвалювати вкрай необхідні рішення», – написав Корецький.

Нагадаємо, Німеччина виділяє Україні ще 200 млн євро на підготовку до зими.

ЄС передасть Україні 500 генераторів та понтонні мости для підготовки до зими.

Естонія надасть Україні ще 6,5 млн євро на підготовку до зими.

Читай нас у