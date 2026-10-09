ЄС може зіткнутися з дефіцитом до 14 млрд кубометрів газу взимку — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, повідомили, що Європейський Союз узимку 2026–2027 років може зіткнутися з дефіцитом до 14 млрд кубометрів природного газу. Це становить близько 7% попиту блоку та відповідає обсягу енергії для 10–12 млн європейських домогосподарств, повідомляє Politico Europe з посиланням на оцінку американського аналітичного центру Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Низький рівень запасів

Запаси газу в ЄС опустилися до трохи більш ніж 70% — це найнижчий для цієї пори року показник від початку ведення статистики у 2011 році. За даними видання, через високі ціни трейдерам було вигідніше продавати газ улітку, а не закачувати його до сховищ перед зимою.

IEEFA зазначає, що в разі холодної зими Європа матиме обмежені можливості для отримання додаткових обсягів газу. Це не означає, що ЄС неодмінно залишиться без ресурсу, однак у сховищах може бути на 7 млрд кубометрів менше газу для покриття зимового попиту. Аналітики також пов’язують обмеженість постачань із порушеннями на глобальному енергетичному ринку через війну в Ірані.

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Ризики для цін і споживачів

Європейська мережа операторів газотранспортних систем ENTSO-G у прогнозі на зиму 2026–2027 років попередила: за обмеженого або навіть оптимального імпорту скрапленого природного газу в умовах холодної зими рівень запасів може впасти до 11%. Це рівень, потрібний для стратегічних резервів, які нелегко використати.

Якщо країни ЄС прагнутимуть завершити зиму із запасами на рівні 30%, їм доведеться скоротити споживання або не постачати споживачам обсяги, еквівалентні 7% попиту, йдеться у прогнозі ENTSO-G. Додатковий тиск, за оцінкою IEEFA, створить заборона ЄС на довгострокові контракти з постачання російського СПГ, що має набути чинності в січні та може скоротити імпорт ще на 7 млрд кубометрів.

Альтернативою може бути закупівля додаткового СПГ, який ЄС дедалі більше отримує зі США. За поточних цін заміщення втрачених обсягів коштувало б європейцям додатково близько 3 млрд євро, що на 12% більше, ніж торік, зазначає IEEFA.

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