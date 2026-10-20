ЄС підтвердив опозицію до нового видобутку в Арктиці — OilPrice

Європейський Союз підтвердив свою опозицію до розробки нових нафтових і газових родовищ в Арктиці. Нова арктична стратегія Єврокомісії передбачає збереження запасів нафти, вугілля та газу в надрах, зокрема в арктичному регіоні, а також протидію вуглеводневим проєктам, що можуть загрожувати екосистемі Арктики.

Відмова від міжнародної заборони

Водночас, як повідомляє OilPrice, Брюссель виключив зі стратегії зобов’язання 2021 року домагатися міжнародної юридичної заборони на нове буріння в Арктиці та відмовлятися від закупівель вуглеводнів, видобутих у межах таких проєктів. Представник ЄС визнав, що переконати інші країни співпрацювати в цьому питанні стало складніше.

Рішення ухвалюється на тлі напруженої ситуації на європейському енергетичному ринку. Станом на 14 жовтня газові сховища ЄС були заповнені на 74%, тоді як середній показник за п’ять років становив приблизно 86%. Минулого тижня вартість газу на нідерландському хабі TTF сягнула 86,03 євро за мегават-годину — майже найвищого рівня від грудня 2022 року.

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Позиція Норвегії та газовий ринок

Постачання скрапленого природного газу з Близького Сходу, за даними видання, залишаються приблизно на 80% нижчими, ніж роком раніше, через перебої з перевезеннями Ормузькою протокою. Європа, за оцінкою OilPrice, вже витратила цього року додатково близько 100 млрд євро на нафту і газ.

Норвегія, найбільший постачальник газу до Європи, закликала Єврокомісію переглянути підхід до арктичного буріння. У країні очікують, що видобуток газу скорочуватиметься у 2030-х роках, якщо компанії, зокрема Equinor, не відкриють нових родовищ поза межами наявних зрілих активів. Водночас нові арктичні проєкти не здатні розв’язати проблему постачання найближчої зими, оскільки розвідка, розробка та будівництво інфраструктури потребують років.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен також запропонував відкласти запровадження вимог щодо викидів метану для імпортованих енергоносіїв, аби послабити тиск на ринок. Однак позиція ЄС щодо нової розробки арктичних нафтогазових ресурсів, за інформацією OilPrice, не змінилася.

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