ЄС підвищить поріг вилучення квот ETS до 700 млн — RMF24

Європейський Союз погодив зміни до резерву стабільності ринку в системі торгівлі квотами на викиди CO₂ ETS. Поріг, після досягнення якого квоти безповоротно вилучають із ринку, має зрости з 400 млн до 700 млн. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на оголошення ірландського головування в ЄС.

Зміни до резерву ETS

Резерв стабільності ринку є механізмом, який регулює кількість доступних на ринку дозволів на викиди. За інформацією видання, більший резерв має виконувати роль буфера: якщо на ринку бракуватиме квот, можна буде вивільнити додаткові дозволи. Більша кількість доступних квот, за оцінкою RMF24, має знизити їхню ціну та витрати на енергію для промисловості й домогосподарств.

Повністю скасовувати анулювання квот не планують. Водночас сторони погодилися розглядати поступове зниження порогу вилучення в межах ширшої реформи системи ETS.

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Позиція Польщі

За даними RMF24, Польща спочатку домагалася повного припинення анулювання квот — такого рішення, яке пропонувала Європейська комісія. Зрештою Варшава погодилася на компроміс, оскільки пріоритетом було якнайшвидше зупинити подальше скорочення кількості дозволів на ринку.

Чинний механізм передбачає безповоротне вилучення близько 16 млн квот щомісяця, що RMF24 називає потенційною втратою на 1,4 млрд євро. Польський дипломат, якого цитує видання, зазначив, що поріг у 700 млн має переважно теоретичне значення, а головним результатом є припинення подальшого анулювання дозволів. Минулого тижня лідери ЄС на саміті в Брюсселі закликали прискорити роботу над резервом, щоб обмежити коливання цін на CO₂ та їхній вплив на вартість електроенергії.

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