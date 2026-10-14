Eskom розпочала пошук партнера для проєкту Tubatse на 1,5 ГВт — TimesLIVE

Південноафриканська державна енергокомпанія Eskom розпочала відбір стратегічного партнера для реалізації гідроакумулювального проєкту Tubatse потужністю 1,5 ГВт у провінції Лімпопо. Як повідомляє TimesLIVE, об’єкт має стати найбільшою програмою зі зберігання енергії в ПАР.

Відбір партнера та параметри станції

Запит на кваліфікацію є першим етапом конкурентного відбору. Eskom шукає партнера з фінансовими ресурсами, технічною експертизою, досвідом розробки таких проєктів і готовністю до довгострокової участі.

Запропонована станція має забезпечувати близько 21 ГВт·год накопиченої енергії завдяки чотирьом реверсивним насосно-турбінним агрегатам. За повної потужності вона зможе генерувати електроенергію до 14 годин. Система накопичуватиме надлишкову електроенергію за низького попиту та віддаватиме її в мережу в години пікового споживання, коли знижується виробництво вітрової і сонячної енергії або мережа зазнає навантаження.

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Інтеграція відновлюваної енергетики

Проєкт є флагманською ініціативою Eskom Green — відокремленої дочірньої компанії Eskom у сфері відновлюваної енергетики. Генеральний директор Eskom Ден Марокане заявив, що довгострокове зберігання енергії необхідне для підтримки надійності енергосистеми зі зростанням частки відновлюваної генерації.

Eskom Green має ціль досягти потужності до 6 ГВт до 2030 року, розширити портфель чистої енергетики до 21 ГВт до 2035 року та до 32 ГВт до 2040 року. Ці плани передбачають 5 ГВт гідроенергетики та гідроакумулювальних потужностей.

За даними Eskom, для Tubatse вже забезпечено земельну ділянку та отримано екологічний дозвіл, а технічні дослідження і проєктування під’їзних доріг перебувають на просунутій стадії. Також просунулися дослідження щодо приєднання до мережі, а Міністерство водних ресурсів і санітарії ПАР підтвердило наявність води з дамби De Hoop. Проєкт внесено до переліку 12 національних пріоритетних інфраструктурних проєктів країни.

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