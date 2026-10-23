Естонія підтримала відтермінування вимог ЄС щодо метану на рік — ERR News

Уряд Естонії підтримав пропозицію Європейської комісії відтермінувати на один рік окремі вимоги щодо перевірки та звітності, передбачені Регламентом ЄС про метан. Позицію схвалили на засіданні уряду, повідомляє ERR News.

Яких вимог стосується відтермінування

Зміни насамперед стосуватимуться компаній, які імпортують до Євросоюзу паливо з країн, що не є членами ЄС. Такі імпортери мають подавати дані та докази щодо викидів метану, утворених під час виробництва палива.

За інформацією урядової пресслужби, додатковий рік дасть компаніям, виробникам у третіх країнах і органам влади держав ЄС час для підготовки необхідних систем моніторингу, звітності та верифікації. Це також має зменшити ризик скорочення кількості постачальників на європейському ринку та посилення цінового тиску.

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Позиція естонського уряду

Міністр енергетики та довкілля Естонії Ерккі Келдо заявив, що скорочення викидів метану є важливим, однак вимоги мають бути здійсненними на практиці. За його словами, додатковий час допоможе бізнесу та виробникам налагодити необхідні системи й знизити ризик звуження пропозиції на європейському ринку.

Естонія залежить від регіонального ринку та міжнародних поставок газу, тому перебої на європейському ринку можуть вплинути на доступність і ціну газу для естонських споживачів. Водночас запропоноване відтермінування не скасовує Регламент ЄС про метан і не означає відмови від його екологічних цілей: Єврокомісія пропонує змінити лише строки виконання частини зобов’язань, а не їхній зміст. Інші вимоги зі скорочення викидів метану та подання інформації залишатимуться чинними.

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