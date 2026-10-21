Єврокомісія: запаси газу в ЄС нижчі за історичний середній показник — Anadolu Agency

Європейська комісія повідомила, що запаси газу в країнах ЄС нині нижчі за історичний середній показник. Водночас Євросоюз наразі не стикається з проблемою безпеки постачання, попри перспективу складної зими, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен у Брюсселі, Бельгія.

Моніторинг запасів газу

Єврокомісія уважно стежить за рівнем газу в сховищах і частіше проводить координаційні зустрічі з державами-членами, щоб оцінювати ситуацію в усьому блоці. За словами Ітконен, питання газових запасів також обговорювали на саміті Європейської ради минулого тижня.

Речниця зазначила, що криза на Близькому Сході впливає на ціни на енергоносії, а це позначається і на рівнях газових запасів ЄС.

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Можливі стратегічні резерви

Ітконен також зазначила, що в ЄС немає законодавчо обов’язкових стратегічних запасів газу. За її словами, Євросоюз може почати обговорення створення таких резервів.

Як повідомляє Anadolu Agency, поповнення європейських запасів ускладнюють перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку. Скорочення постачання зрідженого природного газу з Близького Сходу також посилює напруження на світовому ринку.

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