Європа випустить 42 млн барелів нафти з резервів — The National

Європа планує протягом наступних трьох місяців випустити на ринок 42 млн барелів нафти з резервів, щоб знизити ціни. Половину цього обсягу становитиме дизельне пальне, повідомив міністр економіки Франції Ролан Лескюр перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі, Люксембург, пише The National.

Франція виведе на ринок дизель

За словами Лескюра, Франція найближчими днями розпочне постачання 10 млн барелів дизельного пального зі стратегічних резервів, про вивільнення яких оголосили місяцем раніше. Вплив на ціни, за його оцінкою, може стати відчутним уже наступного тижня.

Пальне з резервів продаватимуть за собівартістю. Французький міністр заявив, що це може знизити ціну дизеля на 12–18 євроцентів за літр. Французьким дистриб’юторам пального рекомендували рекламувати знижені ціни з 1 листопада, а невеликим компаніям у віддалених районах запропонують безвідсоткові кредити.

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Домовленості з країнами Затоки

Лескюр назвав вивільнення резервів короткостроковим заходом і заявив, що Франція готується до зими. Він також повідомив про роботу над багатосторонньою угодою для зниження вартості страхування суден, які проходять Ормузькою протокою.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон відвідав п’ять країн Перської затоки, прагнучи забезпечити постачання енергоносіїв. За підсумками поїздки він досяг домовленості із Саудівською Аравією, Кувейтом, ОАЕ та Бахрейном про щомісячне постачання 300 тис. тонн дизельного пального. Водночас вплив цих поставок на роздрібні ціни залишається незрозумілим через коливання на міжнародних ринках. Постачання скрапленого природного газу з Катару до Франції також залежить від можливості проходу газовозів через Ормузьку протоку.

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