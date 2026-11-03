Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу з 2013 року — Asharq Al-Awsat

Європа входить у зимовий сезон із найнижчим рівнем запасів природного газу з 2013 року. Міжнародне енергетичне агентство попередило, що це може зберегти тиск на міжнародному газовому ринку до 2027 року, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Запаси нижчі за цільовий рівень

Наприкінці жовтня європейські газосховища були заповнені на 75%. Це нижче за мінімальний цільовий показник Європейського Союзу у 80% і є найнижчим рівнем більш ніж за десятиліття, зазначили в МЕА.

За даними агентства, обсяг газу, закачаного до сховищ у нинішньому сезоні, був приблизно на 4% нижчим за середній показник останніх п'яти років. Європейські країни починали заповнювати сховища з низьких рівнів після завершення опалювального сезону навесні, а покупці спочатку відкладали закупівлі, очікуючи на зниження цін.

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Залежність від постачання СПГ

Постачання активізувалися в серпні, вересні та жовтні, однак цього не вистачило, щоб компенсувати затримку. Серед чинників ситуації видання називає пошкодження підприємств зі скраплення природного газу в Перській затоці під час війни між США та Іраном, а також скорочення транзиту через Ормузьку протоку.

МЕА вважає, що за таких умов європейським державам доведеться більше покладатися на додаткові поставки скрапленого природного газу для покриття пікового попиту. Ризики зростуть у разі холоднішої за звичайну зими, технічних проблем у газовій мережі або перебоїв із постачанням.

Ситуація у Німеччині

Німеччина заявила, що матиме достатньо газу для зими, попри невиконання цільового показника заповнення сховищ. За даними федерального агентства, яке контролює енергетичну інфраструктуру та ринки країни, німецькі газосховища в середньому заповнені на 61%. Це нижче за встановлену законом ціль у 70% станом на 1 листопада та нижче за середній рівень у ЄС, який становить майже 75%, за даними платформи AGSI.

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