Європейський газ подорожчав до максимуму з грудня 2022 року — OilPrice

У Нідерландах, в Амстердамі, ціна найближчого ф’ючерсного контракту на газ на хабі TTF 23 жовтня зросла на 3% на відкритті торгів і перевищила 92 євро за мегават-годину. Це найвищий рівень із грудня 2022 року. На 7:00 за амстердамським часом контракт коштував 92,30 євро, або 103,40 долара за мегават-годину.

Динаміка котирувань

Нідерландський TTF є еталонним майданчиком для європейської торгівлі газом. Напередодні його котирування також зросли на 3% і завершили торги вище 90 євро за мегават-годину. Як повідомляє OilPrice, нинішня ціна відповідає понад 30 доларам за мільйон британських теплових одиниць.

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Запаси газу в ЄС

Зростання відбувається напередодні опалювального сезону, на тлі обмеження потоків катарського скрапленого природного газу через ескалацію на Близькому Сході та початку відбору газу зі сховищ у деяких країнах ЄС через зниження температури.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 22 жовтня газові сховища Євросоюзу були заповнені на 74,62%. Це більш ніж на 10 відсоткових пунктів нижче за середній п’ятирічний показник, який для цього періоду становить близько 86%. Стратеги ING Воррен Паттерсон і Ева Мантей зазначили, що європейські ціни на газ залишаються особливо чутливими до подій у Перській затоці, а постачання СПГ можуть значною мірою бути відсутніми на ринку впродовж значної частини зими у Північній півкулі.

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