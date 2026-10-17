FERC у США запропонувала прискорити розширення LNG-терміналів — The Hill

Федеральна енергетична регуляторна комісія США (FERC) запропонувала програму для пришвидшення погодження розширення американських експортних терміналів скрапленого природного газу (LNG). Як повідомляє The Hill, комісія пропонує обмежити строки для повідомлень і подання заперечень щодо таких заявок до 60 або 90 днів.

Аргументи регулятора

Голова FERC Лора Светт заявила, що зміни дадуть країні змогу швидше нарощувати можливості чинних об’єктів, аби постачати газ союзникам, які гостро його потребують. За її словами, запропонований порядок водночас має зберегти вимоги безпеки та захисту довкілля.

Комісія також пропонує скасувати вимогу для запланованих газових проєктів подавати частину даних про забруднення повітря під час екологічної оцінки. Зокрема, йдеться про моделі розсіювання забруднювальних речовин у повітрі, які імітують взаємодію викидів проєкту з іншими атмосферними забруднювачами для оцінювання впливу на якість повітря.

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Заперечення екологів

Светт назвала такі моделі джерелом плутанини, затримок і ризиків судових спорів. Водночас членкиня FERC Джуді Чанг не погодилася з цією оцінкою: на її думку, моделювання є найкращим інструментом для розуміння ймовірного локального та регіонального впливу проєктів на стан повітря.

Екологічні організації розкритикували обидві пропозиції. Клер Дорнер із Sierra Club заявила, що прискорення розвитку LNG-інфраструктури та послаблення вимог до моделювання ускладнить оцінку впливу газових проєктів на якість повітря в громадах. Вона також стверджує, що послаблення цих правил може погіршити становище місцевих екосистем і громад та посилити кліматичну кризу.

FERC є незалежною від адміністрації президента США комісією, до складу якої входять п’ятеро призначених президентом членів: троє республіканців і двоє демократів.

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