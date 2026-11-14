Філашкін пояснив, як забезпечуватимуть теплом Краматорськ і Слов’янськ узимку

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Опалювальний сезон у двох містах Донеччини проходить під загрозою перебоїв через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Якщо відновити стабільне електропостачання не вдасться, котельні можуть перевести на резервні генератори, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, обласна та місцева влада разом із рятувальниками роблять усе можливе, щоб забезпечити теплом жителів прифронтових міст. Водночас подальша ситуація залежатиме від розвитку бойових дій, інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та інших безпекових чинників.

Для жителів, які залишилися без централізованого опалення, громади також підготували альтернативні засоби обігріву – буржуйки та булер’яни. За потреби та зверненнями людей їх можуть надати для обігріву приміщень.

Очільник ОВА наголосив, що прогноз щодо електропостачання наразі залишається орієнтовним і може змінюватися залежно від безпекової ситуації, повідомляє Главком.

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