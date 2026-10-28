Філіппіни обговорюють з Саудівською Аравією зберігання нафти — Asharq Al-Awsat

Філіппіни ведуть переговори із Саудівською Аравією та США щодо зберігання нафти в країні. Влада прагне убезпечитися від різких коливань цін на паливо на тлі війни навколо Ірану, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на міністерку енергетики Шерон Гарін.

Переговори про резерви

За словами Гарін, Маніла також обговорює зберігання нафти з Японією, Кувейтом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Австралією. Філіппіни, які імпортують майже всі необхідні енергоресурси, прагнуть наростити запаси після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану в лютому порушили постачання.

Саудівська Аравія цього тижня оголосила про попередню домовленість зберігати свою нафту в підземних сховищах Сінгапуру з 2027 року. Філіппіни паралельно співпрацюють із Токіо над створенням регіональних нафтових резервів, які мають доповнити національні запаси.

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Сховище в Батаані та ризики Ель-Ніньйо

У 2027 році Філіппіни планують збудувати в Батаані перший державний резервуар для стратегічного запасу нафти. Наразі країна має паливні запаси на 55 днів за мінімальної вимоги у 15 днів. У приватних сховищах перебуває 1 млн барелів нафти.

Уряд планує поступово збільшити обсяг стратегічних запасів до рівня, достатнього на 60 днів, порівну розподіливши їх між сирою нафтою та нафтопродуктами. Середньодобове споживання нафтопродуктів на Філіппінах у травні становило близько 78 млн літрів, або приблизно 490,6 тис. барелів.

Гарін також заявила, що в першій половині 2027 року через явище Ель-Ніньйо виробництво електроенергії на гідроелектростанціях у країні може скоротитися приблизно на 60%, а сонячна генерація — на 20%. Для компенсації дефіциту Філіппіни мають намір збільшити виробництво електроенергії на дизельних і газових станціях.

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