Філіппіни створять нафтовий резерв до кінця 2027 року — Channel NewsAsia

Філіппіни планують до кінця 2027 року створити національний резерв нафти й пального. Згодом його можуть перетворити на регіональне сховище, заявила міністерка енергетики країни Шерон Гарін у Манілі, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Гарін, Філіппіни імпортують майже всю необхідну їм нафту та паливо. Країни самостійно вирішуватимуть, чи розміщувати в себе регіональні запаси і на яких умовах їх продавати. Філіппіни розглядають можливість зберігати на своїй території нафту або нафтопродукти інших держав, водночас у разі надзвичайної ситуації пріоритет доступу до таких запасів матиме країна-господар.

Регіональні запаси нафти

Дев’ять країн Південно-Східної Азії разом із Японією та Австралією у спільній заяві підтримали розвиток національних систем накопичення нафти та добровільне формування спільних регіональних запасів. Японія також погодила плани дій із партнерами в Азії для збільшення резервів сирої нафти після зустрічі спільноти Asia Zero Emission Community.

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Державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Такаґі Кей повідомив, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати висловили готовність співпрацювати для посилення можливостей Азії зі створення нафтових резервів.

Цілі щодо відновлюваної енергетики

Країни АСЕАН також зобов’язалися нарощувати частку чистої енергії. Їхні орієнтири передбачають 30% відновлюваних джерел у загальному первинному енергопостачанні та 45% у встановленій потужності електрогенерації.

Згідно з дев’ятим енергетичним прогнозом АСЕАН, частка відновлюваних джерел у первинній енергії становить 14,1% — нижче цілі у 25%, встановленої на 2025 рік. Частка зеленої енергетики у загальній встановленій потужності з 2020 року становить 33,7% за цілі у 35% на 2025 рік. Крім того, держави досягли попередньої домовленості щодо розвитку регіональної електромережі та переглядатимуть строки реалізації проєкту, щоб прискорити його.

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