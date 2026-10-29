Фінляндія видала ліцензію сховищу ядерного палива Онкало — OilPrice

Уряд Фінляндії видав компанії Posiva ліцензію на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива Онкало в муніципалітеті Еурайокі. Як повідомляє OilPrice, об’єкт має стати першим у світі постійним сховищем такого типу.

Перед початком остаточного захоронення Posiva має завершити етап введення об’єкта в експлуатацію, провести необхідні випробування та інспекції. Їх також повинно перевірити і схвалити Управління радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії STUK. Точну дату початку захоронення компанія поки не назвала.

Сховище на глибині 400 метрів

Онкало складається з наземного комплексу для герметизації палива та підземного сховища. Воно розташоване на глибині близько 400 метрів у кристалічній породі, вік якої оцінюють майже у 2 млрд років. Проєкт розрахований на розміщення до 6 500 тонн відпрацьованого ядерного палива.

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Паливні збірки з атомних станцій Олкілуото та Ловійса планують герметизувати в товстих мідних контейнерах, стійких до корозії. Після розміщення в пробурених у породі шахтах їх оточуватиме бентонітова глина, що розширюється під дією вологи. Підземні тунелі передбачено закрити бетонними пробками зі сталевим армуванням.

Від початку будівництва минуло 22 роки

Генеральний директор Posiva Ілкка Пойколайнен назвав рішення уряду історичним днем для компанії та Фінляндії. За його словами, від початку будівництва минуло 22 роки, а до запуску лишається завершити передбачені перевірки.

Міністерка клімату та довкілля Фінляндії Сарі Мултала заявила, що країна понад 40 років системно працювала над рішенням для остаточного поводження з відпрацьованим паливом. Вона наголосила на відповідальному використанні ядерної енергії — від будівництва станцій до фінального захоронення палива.

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