Fitch очікує високих цін на вугілля в Азії через скорочення пропозиції — OilPrice

Ціни на енергетичне вугілля в Азії найближчими місяцями залишатимуться високими через скорочення постачання з Китаю та Індонезії, а також посилення попиту внаслідок переходу частини споживачів із газу на вугілля. Такий прогноз оприлюднило рейтингове агентство Fitch Ratings, повідомляє OilPrice.

Обмеження в Індонезії

У Китаї ціни на вугілля останніми тижнями сягнули максимуму за три роки. Одним із чинників стало обмеження поставок з Індонезії — ключового експортера. Індонезійський уряд скоротив виробничі квоти для вуглевидобувних компаній, а невизначеність щодо політики в гірничодобувному та експортному секторах посилилася.

Сильне явище Ель-Ніньйо також зменшило кількість опадів і рівень води в річках, що ускладнило перевезення вугілля баржами до експортних портів.

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Спад видобутку в Китаї

Внутрішнє виробництво вугілля в Китаї цього року також знижується. Після найсмертоноснішої за 16 років аварії на шахті у травні влада посилила перевірки безпеки та наказала призупинити роботу низки шахт у провінції Шаньсі, одному з головних вуглевидобувних регіонів країни.

За урядовими даними, у вересні видобуток сирого вугілля в Китаї зріс на 6,4% проти серпня і став найвищим із травня. Водночас він був на 6,8% нижчим, ніж у вересні попереднього року.

Fitch Ratings вважає, що невизначені обсяги експорту з Індонезії, нижчий видобуток у Китаї та високий попит у Японії й Південній Кореї підтримуватимуть регіональні ціни. Агентство пов'язує стійкий попит із переходом від газу до вугілля на тлі конфлікту на Близькому Сході, особливо щодо вугілля з високою теплотворною здатністю. Ф'ючерси на Newcastle, світовий орієнтир цін на вугілля, зросли на 30% порівняно з довоєнним рівнем.

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