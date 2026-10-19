Фрахт з Бразилії до Китаю сягнув $36 за барель — OilPrice

Рекордне подорожчання морських перевезень нафти змушує виробників надавати знижки на сировину або шукати покупців ближче до місць видобутку. За даними OilPrice, високий фрахт змінює маршрути постачання: Індія може наростити закупівлі нафти з Бразилії та Західної Африки, тоді як китайські нафтопереробники очікують дешевшої доставки.

Доставка до Китаю дорожчає

Ставки на перевезення нафти танкерами VLCC із Перської затоки до Китаю, за оцінкою видання, зросли приблизно з $4 до $17 за барель після початку війни у березні. Після зниження до $11–12 у квітні—липні фрахт знову зріс до $33 за барель наприкінці вересня. Це підняло поточну вартість нафти з доставкою до Китаю приблизно до $140 за барель, а до Японії та Південної Кореї — орієнтовно до $145.

Перевезення із саудівського термінала Янбу до Китаю досягло $28 за барель у середині жовтня. OilPrice пов’язує це з обмеженнями для саудівських вантажів через Баб-ель-Мандебську протоку. Обсяги завантаження в Янбу, за наведеними оцінками, зменшилися до 1,6–1,8 млн барелів на добу — приблизно вдвічі проти середнього рівня березня—липня.

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Індія стає вигіднішим напрямком

Фрахт VLCC із Бразилії до Китаю в середині жовтня сягнув приблизно $36 за барель, через що ціна бразильської нафти Tupi з доставкою зросла приблизно до $140 за барель. Китайські покупці, як зазначає OilPrice, шукають поставки за ціною, ближчою до $130 за барель. Через це пропозиції бразильської нафти до Китаю останніми тижнями скоротилися, а Індія стала привабливішим напрямком для продавців.

Для західноафриканської нафти доставка до Китаю коштує близько $34 за барель, що приблизно на $9 дорожче, ніж рейс до Індії. За оцінкою видання, імпорт Індією нафти з Анголи може зрости з 35 тис. барелів на добу у вересні до 315 тис. барелів на добу в жовтні. Додаткові партії з Габону та Республіки Конго також прямують до західного узбережжя Індії.

Затримки та страхові витрати

На рішення покупців впливають не лише ставки фрахту, а й затримки та страхові витрати. OilPrice пише, що демередж для вантажів, які вивозять із Перської затоки, зріс до $1 млн на добу, або приблизно до $0,50 за барель на кожен день затримки повністю завантаженого VLCC. Премії за воєнні ризики, за даними видання, становлять 7–8% вартості корпусу та обладнання танкера — орієнтовно $4–5 за барель для середнього VLCC.

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