FT: Трамп наполягав на енергетичних угодах із Мексикою — Mexico News Daily

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум у середині вересня наполягав на нових енергетичних угодах між мексиканськими й американськими компаніями. За даними Mexico News Daily, про це повідомила Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із деталями розмови.

За інформацією FT, Трамп спершу порушив питання про можливу угоду щодо продажу мексиканських активів американській стороні. Також лідери обговорювали варіант домовленості, подібної до угоди США з Південною Кореєю: Сеул погодився придбати американські енергоресурси на 100 млрд доларів та інвестувати мільярди доларів у Сполучені Штати.

Газ і торговельний профіцит

Американський посадовець, на якого посилається Financial Times, заявив, що сторони розглядали можливість збільшення закупівель Мексикою природного газу зі США. Мексика вже покриває американським газом близько трьох чвертей свого попиту.

За словами посадовця, переговори також були зосереджені на скороченні торговельного профіциту Мексики у торгівлі зі США. У січні—серпні 2026 року цей профіцит зріс більш ніж на 20% у річному вимірі — майже до 156 млрд доларів.

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Двоє джерел FT повідомили, що нова американська вимога щодо енергетики сприяла затримці офіційного раунду торговельних переговорів, запланованого на вересень. Нову дату цієї зустрічі ще не визначили.

Енергетична політика Мексики

Партія Шейнбаум Morena визначає державний контроль над енергетикою одним із пріоритетів. Міністерка енергетики Лус Елена Гонсалес заявила, що уряд прагне забезпечити 60% державної частки у виробництві електроенергії, хоча закон передбачає 54%.

Водночас, за даними FT, уряд обережно намагається відновити окремі напрями приватних інвестицій в енергетичному секторі. Державні компанії Pemex і CFE мають зберегти домінантні позиції. За даними Управління енергетичної інформації США, у перші сім місяців 2026 року Мексика імпортувала зі США рекордні 6,8 млрд кубічних футів природного газу на добу — на 1,8% більше, ніж торік.

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