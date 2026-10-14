Гаяна готується експортувати понад 1 млн барелів нафти на добу — OilPrice

Гаяна у грудні 2026 року може вперше перевищити позначку в 1 млн барелів експорту сирої нафти на добу. Попередній графік завантажень передбачає відвантаження 33 млн барелів протягом місяця, що еквівалентно приблизно 1,06 млн барелів на добу, повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg.

Новий сорт Uaru

Перше відвантаження нового сорту нафти Uaru заплановане на 11–12 грудня. Загальний обсяг його експорту впродовж місяця, за попередніми даними, має становити 4 млн барелів.

Комерційний видобуток нафти в країні розпочався у грудні 2019 року в межах проєкту Liza Phase 1 на морському блоці Stabroek, де ExxonMobil відкрила значні запаси вуглеводнів у 2015 році. Тоді плавуче судно для видобутку, зберігання та відвантаження нафти Liza Destiny було розраховане на 120 тис. барелів на добу.

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У лютому 2022 року ExxonMobil ввела в експлуатацію судно Liza Unity, яке додало близько 220 тис. барелів добової потужності. У листопаді 2023 року до проєкту Payara прибуло судно Prosperity, а в серпні 2025 року — ONE GUYANA для проєкту Yellowtail із потужністю ще 250 тис. барелів на добу. У листопаді 2025 року ExxonMobil повідомила, що видобуток у країні досяг 900 тис. барелів на добу.

Подальше розширення

Проєкт Uaru вартістю 12,7 млрд доларів передбачає використання судна Errea Wittu, яке прибуло до узбережжя Гаяни в серпні 2026 року. Його виробнича потужність становить 250 тис. барелів на добу, а місткість сховища — приблизно 2 млн барелів.

Наступний проєкт Whiptail має розпочати роботу наприкінці 2027 року та додати 250 тис. барелів добової потужності. Проєкт Hammerhead, остаточне інвестиційне рішення щодо якого ухвалили у вересні 2025 року, планують запустити у 2029 році з потужністю 150 тис. барелів на добу. ExxonMobil також розвиває проєкт Longtail, запуск якого заплановано на 2030 рік. Сукупна встановлена потужність восьми проєктів може досягти близько 1,7 млн барелів на добу до 2030 року.

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