У Мосс-Вейлі в Австралії забудовник Nakar Property заявив у суді, що запропоновану газову електростанцію для дата-центру можуть законсервувати, щойно електромережа зможе забезпечити об’єкт надійним живленням. Про це повідомляє ABC News.

Апеляція після відмови ради

Суд із земельних та екологічних питань штату Новий Південний Уельс розглядає апеляцію Nakar Property після того, як рада графства Вінджекарібі відмовила у погодженні будівництва електростанції потужністю 16 мегаватів і системи накопичення енергії в Мосс-Вейлі. Вартість проєкту оцінюють у 23 млн австралійських доларів.

Ця електростанція є однією з трьох, запланованих для забезпечення кампусу дата-центрів, який пропонує збудувати сіднейська компанія Cloud Carrier. Адвокат Nakar Property Джеймс Сміт заявив, що газова електростанція потрібна для гарантованого постачання електроенергії клієнтам дата-центру. За його словами, інвестиції Cloud Carrier у комп’ютерне обладнання становлять близько 1 млрд австралійських доларів.

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Можливе підключення до мережі

Сміт повідомив, що девелопери припинять використовувати газову електростанцію після отримання надійного електропостачання з мережі. Він зазначив, що підключення до мережі може зменшити витрати приблизно на 14 млн австралійських доларів на рік, однак нині доступних потужностей недостатньо.

Посилаючись на експертні висновки, представник Nakar Property також заявив, що приблизно до 2029 року електростанція, за прогнозом, матиме менші викиди парникових газів, ніж живлення дата-центру від мережі. Водночас адвокат ради Майкл Стонтон стверджував, що варіант мережевого підключення не був достатньо досліджений.

Стонтон також заявив, що протягом двох років дата-центр не матиме гарантованого живлення для роботи серверів на повну потужність — до завершення модернізації сусідньої підстанції, якою керує Endeavour Energy. Слухання мають продовжитися в четвер із перехресного допиту експертів.

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