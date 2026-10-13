Гендиректорка Engie застерегла від перегляду зелених контрактів — Politico Europe

У Франції генеральна директорка енергетичної компанії Engie Катрін Макгрегор застерегла, що перегляд контрактів на проєкти з відновлюваної енергетики може поставити під загрозу майбутні інвестиції. Про це вона заявила на саміті Politico з конкурентоспроможності в Парижі, повідомляє Politico Europe.

Застереження для інвесторів

За словами Макгрегор, уряди не повинні змінювати енергетичну політику та цілі декарбонізації, якщо прагнуть залучати інвесторів. Вона заявила, що без довіри інвестувати неможливо.

У проєкті бюджету Франції на 2027 рік прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню запропонував переглянути низку контрактів у сфері відновлюваної енергетики. Він аргументував це тим, що субсидії на зелені енергетичні проєкти, зокрема сонячні панелі, є значним фінансовим тягарем для держави.

Макгрегор наголосила, що для інвесторів, які вкладають кошти в енергетичні проєкти на тривалий строк, довіра має ключове значення. За її словами, контракт має виконуватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бюджетний тиск і декарбонізація

Погіршення стану державних фінансів стало одним із центральних політичних питань у Франції напередодні президентських виборів наступного року. Уряд президента Емманюеля Макрона шукає способи скоротити видатки, щоб зменшити бюджетний дефіцит, який прогнозують на рівні 5,4% валового внутрішнього продукту.

На рівні ЄС другий термін президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн супроводжується політичним спротивом ключовим зеленим ініціативам блоку, зокрема забороні двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року та системі торгівлі викидами.

Макгрегор вважає, що курс ЄС на декарбонізацію створює для інвесторів потрібні умови для довгострокового планування. Вона також захистила конкурентоспроможність відновлюваної енергетики, зазначивши, що за належної організації та масштабування такі проєкти дають змогу виробляти енергію локально й швидко, особливо за високих цін на газ.

Читай нас у