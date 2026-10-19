ГЕС Дабар у Боснії загрожує Неретві, заявили екологи — Balkan Insight

У Боснії і Герцеговині підрядники завершують будівництво гідроелектростанції «Дабар» — першої з трьох ГЕС проєкту «Верхні горизонти» в басейні Неретви. Екологи попереджають, що перекидання води до басейну Требишниці може ще більше зменшити надходження води до Неретви через її притоки та скоротити приплив прісної води до дельти в Хорватії, повідомляє Balkan Insight.

Проєкт «Верхні горизонти» передбачає спорудження ГЕС «Дабар», «Невесинє» та «Білека». Вода з них має надходити до системи «Нижні горизонти», до якої входять станції Требинє I і II, Чапліна та Дубровник. За описом проєкту, воду накопичуватимуть у вологі місяці та вивільнятимуть у посушливі для виробництва електроенергії протягом року.

Система «Нижні горизонти», збудована у 1960–1970-х роках, уже відводить із басейну Неретви орієнтовно 4 млрд кубометрів води щороку. У 2021 році депутат парламенту Хорватії наводив оцінку, за якою «Верхні горизонти» можуть відводити ще 2 млрд кубометрів води на рік.

Ризики для дельти та водно-болотних угідь

За оцінкою екологічної організації Bankwatch, зменшиться обсяг води, що потрапляє в Неретву через притоки Буна, Буниця та Брегава. У дельті Неретви в Хорватії скорочення прісноводного стоку сприяє проникненню морської води вгору за течією, що змінює екосистему та засолює ґрунти.

За даними матеріалу, промисловий вилов вугра в Хорватії, переважно в естуарії Неретви, протягом останнього десятиліття не перевищував однієї тонни на рік. Для порівняння, у 1970-х роках він становив близько 45 тонн. У дослідженні 2021 року також зафіксували вісім морських видів у верхній частині дельти — більш ніж за 25 км від гирла річки.

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Природний парк Хутово-Блато в Боснії і Герцеговині, що є Рамсарським угіддям, уже втратив приблизно половину води через систему «Нижні горизонти», заявила директорка парку Ірене Розич. Водно-болотні угіддя парку накопичують вуглець у торфі, але зі зниженням рівня води торф починає розкладатися та вивільняти накопичені парникові гази.

Загроза ендемічним видам і суперечки довкола дозволів

У карстових полях Дабарсько, Фатнічко та Невесинсько живуть рідкісні ендемічні види. У травні 2025 року іхтіолог Матей Вучич виявив молодь Telestes dabar — риби, яку понад вісім років не спостерігали в природі. За його словами, природний цикл затоплення необхідний кільком видам, що переважно живуть під землею, для розмноження.

Невесинське водосховище, яке має живити ГЕС «Дабар», розраховане на 61,8 млн кубометрів води. Його спорудження передбачає затоплення близько дев’яти квадратних кілометрів території. У травні 2026 року власники ділянок у зоні майбутнього водосховища відмовилися від запропонованої компенсації приблизно 3,5 євро за квадратний метр.

Bankwatch стверджує, що влада Республіки Сербської поновлює дозволи для ГЕС «Дабар» на підставі оцінки впливу на довкілля 2012 року без громадських консультацій. Скарги щодо проєкту розглядають у межах Бернської конвенції, а з лютого 2026 року — також у межах Конвенції Еспо про транскордонний вплив за зверненням Хорватії.

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