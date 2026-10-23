Глава МЕА Біроль очікує продовження енергокризи у 2027 році — Anadolu Agency

У Стамбулі, Туреччина, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що енергетична криза триватиме в тій чи іншій формі й у 2027 році. Про це він сказав дистанційно під час інвестиційного саміту до COP31, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Біроля, світові події та енергетична політика країн не дають підстав очікувати нормалізації ситуації наступного року. Він зазначив, що світ і надалі долатиме наслідки кризи, якщо не виникнуть нові проблеми.

Вплив ситуації в Ормузькій протоці

Керівник МЕА сказав, що криза в Ормузькій протоці впливає на економіку, сільське господарство та енергетику. За його словами, це змушує уряди, компанії та інвесторів переглядати коротко- й довгострокові стратегії.

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Біроль також провів паралелі з нафтовими кризами 1973 і 1979 років, які, за його оцінкою, сприяли розвитку ядерної енергетики та підвищенню ефективності автомобілів.

Пропозиція щодо електрифікації

Біроль окреслив пропозицію збільшити частку електроенергії у світовому енергоспоживанні з 23% до 35% до 2035 року. Країнам мають запропонувати підтримати це зобов’язання на саміті в Анталії.

На його думку, вища частка електроенергії посилить енергетичну безпеку та скоротить викиди. Також це має подати однозначний сигнал інвесторам і ринкам капіталу. Біроль назвав рівень участі урядів і домовленість про електрифікацію двома ключовими показниками успіху COP31.

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