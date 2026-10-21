Gold Hydrogen планує видобувати гелій в Австралії за 18 місяців — ABC News Australia

Компанія Gold Hydrogen оголосила про плани налагодити комерційне виробництво гелію на майданчику Ramsay 1 поблизу Порт-Вінсента на півострові Йорк в Австралії. Підприємство планують запустити протягом 18 місяців, повідомляє ABC News Australia.

Модульний завод

Gold Hydrogen уперше видобула гелій на Ramsay 1 три місяці тому. Перед початком комерційної роботи компанія має провести додаткові випробування та отримати необхідні дозволи. Керуючий директор компанії Ніл Макдональд заявив, що результати оцінки геології родовища й економіки проєкту дають підстави для оптимізму.

У межах комерціалізації Gold Hydrogen планує збудувати модульний гелієвий завод розміром приблизно з два тенісні корти. Його мають розмістити на території надрокористування компанії на півострові Йорк площею 75 тисяч квадратних кілометрів. За словами Макдональда, проєкт має створити нові робочі місця, хоча конкретну потребу в персоналі ще визначатимуть під час оцінки здійсненності.

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Ресурс і ринки збуту

Австралія не виробляє гелій із 2023 року, коли завод Santos Darwin LNG вичерпав власні запаси газу. На тлі глобального дефіциту Gold Hydrogen розраховує передусім забезпечувати австралійський ринок, однак розглядає й міжнародні поставки.

За оцінкою компанії, на одному з її семи дозволів загальний обсяг гелію становить 41 мільярд кубічних футів. Макдональд зазначив, що світове споживання становить приблизно 5 мільярдів кубічних футів на рік, а ресурсу на півострові Йорк, на його думку, може вистачити на десятиліття постачань для внутрішнього та зовнішніх ринків.

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