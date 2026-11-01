Google запропонував угоду для дата-центру потужністю 780 МВт у Міннесоті — OilPrice

Google запропонував енергетичній компанії Xcel Energy угоду щодо забезпечення електрикою запланованого дата-центру Project Skyway потужністю 780 МВт у місті Пайн-Айленд, штат Міннесота. Компанія планує профінансувати додавання до мережі 1,4 ГВт вітрової генерації, 200 МВт сонячної енергетики та 300 МВт систем накопичення енергії, повідомляє OilPrice.

Умови оплати та захист споживачів

Запропонована модель угоди передбачає фінансові гарантії для інших споживачів електроенергії, якщо Google скоротить споживання або відмовиться від проєкту. Зокрема, компанія має сплачувати мінімальні щомісячні платежі, розраховані щонайменше на 75% законтрактованої потужності, навіть за нижчого фактичного споживання.

У разі дострокового припинення угоди Google може зіткнутися з виплатами, еквівалентними до восьми років мінімальних платежів. Віцепрезидентка та головна директорка Xcel Energy з роботи з клієнтами Аманда Роум заявила, що ці механізми мають запобігти ситуації, за якої витрати на нову інфраструктуру залишаться без джерела фінансування.

Модель Clean Energy Accelerator Charge наразі очікує схвалення Комісії з комунальних послуг Міннесоти. Вона побудована за принципом тарифу Clean Transition Tariff, який Google раніше розробила разом із NV Energy.

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Заперечення жителів і екологічні питання

Google заявляє, що проєкт може бути корисним для електромережі та допоможе компанії досягти цілі повністю перейти на безвуглецеву енергію до 2030 року. Водночас частина мешканців Пайн-Айленда виступає проти будівництва: в опитуванні, проведеному з 1 до 31 серпня, 75,8% учасників висловилися проти Project Skyway.

Первинна оцінка Alternative Urban Area Review вказувала, що дата-центр споживатиме близько 55,7 млн галонів води щороку. Це означало б зростання загального водоспоживання міста приблизно на 50%. Екологічні групи також висловлювали занепокоєння через відсутність комплексного аналізу впливу на підземні води, а противники проєкту порушували питання про можливе потрапляння стічних вод до річки Замбро.

Minnesota Center for Environmental Advocacy подав позов проти міста Пайн-Айленд, заявивши, що екологічне дослідження проєкту було нечітким, спочатку не вказувало Google як кінцевого користувача та не розкривало впливу на енергоспоживання, воду, шум і роботу генераторів.

Зростання попиту з боку дата-центрів

За оцінкою Lawrence Berkeley National Laboratory, до 2030 року дата-центри можуть споживати 11,8% усієї електроенергії США. Управління енергетичної інформації США прогнозує, що до 2050 року сервери дата-центрів використовуватимуть від 446 до 818 млрд кВт·год електроенергії на рік.

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