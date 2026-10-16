Grüüün припинить обслуговувати 200 тисяч клієнтів у Німеччині — OilPrice

У Німеччині постачальник відновлюваної електроенергії Grüüün, що входить до Münch Energie Group, припинить обслуговувати близько 200 тисяч побутових клієнтів із 31 жовтня 2026 року. Споживачам доведеться перейти до інших постачальників електроенергії.

Причини припинення роботи

Компанія Grüüün, яка розпочала роботу у 2024 році, пов’язала рішення із запланованими змінами німецької політики у сфері відновлюваної енергетики. Серед чинників вона назвала майбутню реформу Закону про відновлювані джерела енергії EEG 2027, фокус уряду на газовій генерації та зростання мережевих тарифів. За оцінкою компанії, ці зміни порушили її довгострокову цінову модель.

Як повідомляє OilPrice, з німецького роздрібного ринку також, імовірно, вийшов берлінський стартап Stromee. Комунальна компанія SWK Energie GmbH із західної частини Німеччини заявила, що перебрала клієнтів із постачання електроенергії та газу чисельністю в нижньому п’ятизначному діапазоні.

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Оптові ціни та запаси газу

На сектор тиснуть стрибки оптових цін на електроенергію на тлі подорожчання газу, а також регуляторні зміни. Bloomberg зазначає, що виходи компаній із ринку нагадують ситуацію під час енергетичної кризи 2022 року, коли роботу припинили численні малі постачальники.

Німеччина входить у зимовий сезон із низьким рівнем заповнення газосховищ. Станом на 15 жовтня 2026 року вони були заповнені на 60%, тоді як середній показник у ЄС становив 74%, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Водночас один із найбільших німецьких імпортерів газу VNG наприкінці минулого місяця заявив, що завдяки диверсифікованим можливостям імпорту країна не стикається з дефіцитом постачання газу попри низькі запаси у сховищах.

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