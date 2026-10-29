Губернатор Зулум відкинув вивезення обладнання з Борну — Premium Times Nigeria

Губернатор нігерійського штату Борну Бабагана Зулум виступив проти планів Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) перевезти зі штату обладнання для розвідки нафти в басейні озера Чад. Про це повідомляє Premium Times Nigeria. Заяву він зробив у Майдугурі під час візиту голови ради директорів NNPCL Ахмаду Муси Кіди.

За словами Зулума, компанія пояснювала переміщення техніки потребою в її збереженні, міркуваннями безпеки та технічним обслуговуванням. Водночас губернатор заявив, що Майдугурі є безпечним містом, а підстав для вивезення обладнання, призначеного для проєкту в басейні озера Чад, немає.

Заперечення щодо ремонту

Зулум повідомив, що влада штату дізналася про початок переміщення частини техніки без попереднього повідомлення. Він також згадав про намір доправити обладнання до штату Тараба для ремонту. Губернатор наполягав, що ремонт можна виконати в Борну, та розкритикував відсутність консультацій із владою штату.

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Охорона місць розвідки

Губернатор заперечив, що розвідку зупинили через нестабільну безпекову ситуацію. За його словами, для охорони операцій NNPCL на майданчиках у басейні озера Чад залучили сотні військових і поліцейських, озброєних учасників Civilian Joint Task Force, а також місцевих мисливців і членів загонів самооборони, які охороняють важку техніку.

Зулум заявив, що після відновлення робіт на цих майданчиках не було зафіксовано інцидентів із безпекою, а попередні перерви мали адміністративний характер. Він додав, що штат отримав офіційне повідомлення від NNPC Energy Services Limited про відновлення польових робіт.

Ахмаду Муса Кіда зі свого боку визнав поліпшення безпекової ситуації в Майдугурі та повідомив, що до штату повернулися розвідувальні групи й родини працівників. Масштабне буріння в Борну NNPCL розпочала у травні 2023 року на свердловині Wadi-B у громаді Туба району місцевого самоврядування Джере.

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