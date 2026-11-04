Губернаторка Шеррілл закликала порти Нью-Джерсі не приймати дизель з РФ — OilPrice

Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл закликала операторів портів і терміналів не купувати та не розвантажувати російське паливо, яке, за її словами, прямує до східного узбережжя США. Вона попередила про можливу цивільну або кримінальну відповідальність учасників таких операцій.

Звернення до операторів портів

Як повідомляє OilPrice, у листі до операторів Шеррілл закликала відмовляти в розвантаженні танкерам із російським дизелем. Вона заявила, що Нью-Джерсі використає юридичні та регуляторні повноваження, аби не допустити надходження цього пального через штат.

За словами губернаторки, держава-агресор Росія направила до США кілька танкерів із дизелем, а щонайменше один із них може прямувати до узбережжя Нью-Джерсі. Шеррілл також заявила, що закон, який вона назвала Russian Oil Act, не надає президентові США чи Міністерству фінансів необмежених повноважень скасовувати санкції за допомогою ліцензій. Вона застерегла від отримання прибутку від торгівлі цим паливом.

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Імпорт дизеля та ціни на пальне

За даними видання, на початку жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила імпорт російського дизеля до країни, пояснюючи це прагненням знизити ціни на промислове пальне на тлі перебоїв у нафтопереробці та обмеженої пропозиції.

За даними AAA, у вівторок середня ціна дизельного пального у США становила близько 6,29 долара за галон проти 6,50 долара кількома тижнями раніше. Виконавчий віцепрезидент Phillips 66 Браян Менделл заявив аналітикам, що наявних у Росії обсягів дистилятів недостатньо, аби суттєво вплинути на глобальний дефіцит.

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