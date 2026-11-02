HOMEF закликала захистити громади після трагедії в Кулі — Premium Times Nigeria

У Нігерії екологічна організація Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) закликала уряд і нафтові компанії не ставити комерційні інтереси вище за життя людей та безпеку громад після загибелі семи осіб у Кулі, штат Ріверс. Як повідомляє Premium Times Nigeria, 20 жовтня швидкісний човен із 15 людьми перекинувся у водах королівства Кула в районі місцевого самоврядування Акуку-Тору.

Вісім людей вижили, семеро загинули. Аварія сталася під час операції з переміщення плавучого сховища та перевантажувального судна Anambra Basin FSO. Їй передувала напруга між членами громади та учасниками операції з виведення судна з прибережних вод.

Заява HOMEF

У заяві від 29 жовтня HOMEF зазначила, що трагедія порушує питання про відповідальність нафтових компаній і державних установ перед громадами, яких стосується нафтова діяльність. Виконавчий директор організації Нніммо Бассей заявив, що жодні обсяги видобутої нафти не варті людського життя.

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За повідомленнями, протест був пов'язаний із невирішеними претензіями громади: ймовірним розливом нафти, невиплаченими коштами місцевим постачальникам і підрядникам, а також тим, що мешканці вважали нехтуванням їхніми проблемами з боку операторів об'єкта. HOMEF закликала запобігати забрудненню, відновлювати пошкоджені екосистеми, захищати рибальські угіддя та забезпечити участь громад у рішеннях, що стосуються їхніх земель і водних шляхів.

Позиція власника судна і розслідування

Компанія Max Shipping Services Limited, дочірня структура Ibeto Group та власник судна, висловила співчуття через загибель людей, але заперечила відповідальність за інцидент. У компанії заявили, що її роль обмежувалася володінням і поверненням судна, яке вона передала Menal Technical Services Limited для евакуації сирої нафти.

Поліція штату Ріверс розпочала розслідування обставин аварії. Загибель семи людей підтвердили після того, як пошуково-рятувальні команди виявили тіла двох останніх жертв, а до того знайшли п'ять тіл.

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