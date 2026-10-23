Японія може скоротити субсидії на бензин із грудня — OilPrice

У Японії уряд може почати скорочувати фінансову підтримку роздрібних цін на бензин уже з грудня. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, виплати за програмою стає дедалі складніше підтримувати через їхню вартість для бюджету.

Можливе підвищення цін

Субсидії запровадили у березні, невдовзі після початку війни на Близькому Сході. Влада прагнула втримати середню загальнонаціональну ціну бензину на рівні, еквівалентному 1,09 долара за літр. За планом, який обговорюють уряд і правляча партія, скорочення підтримки може підвищити середню ціну до 1,11 долара за літр у грудні та до 1,15 долара у січні.

Витрати бюджету

За даними Reuters, на бензинові субсидії Токіо щомісяця витрачає кілька мільярдів доларів. Ці витрати вичерпують додатковий бюджет приблизно на 19 млрд доларів, схвалений у травні для захисту країни від різкого подорожчання енергетичної сировини на міжнародних ринках.

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Водночас японська влада розглядає зниження податку на продукти харчування та напої, яке може набути чинності з квітня наступного року. За словами неназваного посадовця, це могло б послабити фінансовий тиск на домогосподарства та дозволити суттєвіше зменшити бензинові субсидії.

Японія значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів, значна частина яких надходить із Перської затоки. У матеріалі зазначається, що замістити ці поставки повністю складно, попри готовність США стати альтернативним джерелом.

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