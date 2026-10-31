Японія може випередити Китай за імпортом СПГ у 2026 році — OilPrice

Японія може стати найбільшим у світі імпортером скрапленого природного газу (СПГ) у 2026 році, випередивши Китай уперше з 2022 року. Як повідомляє OilPrice, цьому можуть сприяти високі ціни на СПГ та значні запаси газу в Китаї, які обмежують закупівлі країни.

Оцінки ICIS і Kpler

За оцінкою консалтингової компанії ICIS, Японія цього року імпортує 62 млн тонн СПГ, тоді як Китай — 61 млн тонн. Аналітична компанія Kpler також прогнозує невелику перевагу Японії: 63 млн тонн проти 62 млн тонн у Китаю.

Китай став найбільшим світовим імпортером СПГ у 2021 році. Через тривалі обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, Японія повернула перше місце у 2022 році. Китай знову очолив рейтинг у 2023 році та зберігав статус найбільшого імпортера до 2025 року.

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Запаси газу в Китаї

Цього року сукупний попит на імпорт СПГ в Азії знизився через високі ціни на спотові партії в умовах обмеженої пропозиції. Падіння закупівель у Китаї, за даними видання, очікується відчутнішим, що й може дозволити Японії посісти перше місце.

Китайські покупці СПГ завчасно наростили запаси газу. Станом на кінець вересня китайські підземні газосховища були заповнені на 80%, зазначив аналітик Rystad Energy Сюн Вей. Водночас Японія влітку скоротила виробництво електроенергії на газі, віддавши перевагу вугіллю через високу вартість скрапленого газу.

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