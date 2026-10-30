Японія виділить $7 млрд на субсидії для пального — OilPrice

Уряд Японії вирішив виділити близько 7 млрд доларів, або 1,1 трлн єн, із резервних коштів для продовження субсидування бензину та інших видів пального. Гроші мають допомогти стримувати роздрібні ціни на тлі зростання вартості імпортної нафти й нафтопродуктів, повідомляє OilPrice з посиланням на японські медіа.

Підтримку планують згортати

Програму субсидій запровадили у березні, після початку війни на Близькому Сході. За її допомогою середню ціну бензину в країні утримували на рівні 170 єн за літр — приблизно 1,08 долара за літр, або близько 4,10 долара за галон.

Водночас японський уряд має намір поступово скорочувати підтримку з грудня. Прем'єр-міністерка Санае Такаїті заявила, що граничну роздрібну ціну бензину підвищуватимуть на 5 єн за літр щомісяця. Вона не уточнила, коли програму субсидування повністю припинять.

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Витрати на імпорт енергоносіїв

Субсидії на бензин, дизельне та авіаційне пальне обходяться Токіо в кілька мільярдів доларів щомісяця й дедалі більше тиснуть на державні фінанси, пише OilPrice.

За даними видання, до початку війни понад 90% японського імпорту сирої нафти припадало на Близький Схід, а приблизно 70% цих поставок доставляли танкерами через Ормузьку протоку. OilPrice також зазначає, що після закриття протоки, стрибка цін на нафту та подорожчання фрахту й страхування витрати Японії на імпорт нафти сягнули рекордного рівня.

Японія також почала вивільняти нафту зі стратегічних резервів у межах скоординованого Міжнародним енергетичним агентством плану з випуску 400 млн барелів нафти й нафтопродуктів.

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