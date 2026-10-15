Японія зупинить реактор АЕС Онагава через витік води — Anadolu Agency

Японська енергетична компанія Tohoku Electric Power орієнтовно в суботу зупинить реактор №2 атомної електростанції «Онагава» в префектурі Міяґі. Причиною став витік води, у якій виявили невелику кількість радіоактивних речовин, повідомляє Anadolu Agency.

Витік води

За даними оператора, всю забруднену воду зібрали, а аномального рівня радіації в довкіллі навколо станції не зафіксували. Компанія оцінює обсяг витоку приблизно у 0,2 тонни води щогодини.

Рівень води у дренажному приямку зростав із липня. Під час перевірки фахівці виявили витік із клапана.

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Перевірка та ремонт

Tohoku Electric Power планує оглянути обладнання та замінити несправні компоненти. На інспекцію, ремонт і підготовку до відновлення роботи реактора, за оцінкою компанії, знадобиться близько десяти днів.

Реактор №2 на АЕС «Онагава» став першим у східній Японії, який відновив роботу після землетрусу й цунамі 2011 року, що спричинили аварію на АЕС «Фукусіма». Катастрофа 2011 року змусила Японію зупинити роботу атомних реакторів по всій країні та запровадити суворіші вимоги безпеки перед їхнім перезапуском.

У листопаді 2024 року реактор уже ненадовго зупиняли через проблеми з обладнанням через кілька днів після перезапуску. Після ремонту його роботу відновили того ж місяця.

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