Японські танкери знову забирають нафту на Близькому Сході — The Japan Times

В Омані танкер, пов’язаний із японською компанією, на початку жовтня доставив до Японії повний вантаж сирої нафти. Це може свідчити про обережне повернення японських судновласників і нафтопереробників до прямих операцій на Близькому Сході після кількох місяців уникнення регіону, повідомляє The Japan Times.

Вантаж оманської нафти

Дані відстеження суден свідчать, що супертанкер Idemitsu Maru, який належить Idemitsu Kosan, на початку жовтня прибув до Японії з повним вантажем оманської нафти. Судно завантажили в порту Міна-аль-Фахал. У квітні танкер залишив Перську затоку.

За інформацією суднових брокерів, щонайменше два інші великотоннажні нафтові танкери, контрольовані японськими компаніями, найближчими днями мають прибути до Ель-Фуджайри для завантаження вантажів, призначених для Японії.

Вибіркове повернення

Понад сім місяців конфлікту в Перській затоці японські нафтопереробники та судновласники здебільшого уникали ширшого регіону. Натомість вони використовували перевалку нафти з судна на судно поблизу узбережжя Індії або в Південно-Східній Азії. Такий підхід убезпечував танкери, екіпажі та вантажі, але збільшував логістичні витрати й залежність від продавців.

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Водночас жодне з цих суден не перетинало Перську затоку. В Idemitsu заявили, що позиція компанії щодо направлення суден через Ормузьку протоку не змінилася. Компанія повідомила, що працюватиме над стабільним постачанням сирої нафти та безпекою її транспортування.

Японські судновласники й нафтопереробники також активніше використовують перевалку з судна на судно у водах Близького Сходу. У серпні такі операції почали проводити в невеликих обсягах, а на початок жовтня їхній обсяг сягнув майже 3,7 млн барелів. Це наближається до показника в 4 млн барелів за весь вересень.

Хіденорі Ватанаве, який відстежує японські судна, назвав ці зміни вибірковим поверненням, а не повним переходом до роботи у водах із вищими ризиками. За даними Kpler, у 2025 році нафта з Близького Сходу становила 93% загального японського імпорту сирої нафти обсягом близько 823 млн барелів. Японські нафтопереробні заводи розраховані на переробку близькосхідних середньосірчистих і легких сортів нафти.

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